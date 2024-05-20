Владимир Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны

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Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем главы Минобороны – руководителем аппарата министерства. Президент подписал соответствующий указ.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Юрия Садовенко, который находился на этом посту с января 2013 года.

С 31 марта 2014 года по 15 июля 2015 года Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева. Далее министерство упразднили.

Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ. Он вступил в должность 14 мая и уже пообещал, что приложит все усилия для решения стоящих перед ведомством задач.

Как рассказал политолог Алексей Живов, Белоусов должен помочь министерству избавиться от лишней бюрократии.

