20 мая, 17:45Политика
Владимир Путин назначил Олега Савельева замглавы Минобороны
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем главы Минобороны – руководителем аппарата министерства. Президент подписал соответствующий указ.
Другим указом глава государства освободил от этой должности Юрия Садовенко, который находился на этом посту с января 2013 года.
С 31 марта 2014 года по 15 июля 2015 года Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева. Далее министерство упразднили.
Андрей Белоусов стал новым министром обороны РФ. Он вступил в должность 14 мая и уже пообещал, что приложит все усилия для решения стоящих перед ведомством задач.
Как рассказал политолог Алексей Живов, Белоусов должен помочь министерству избавиться от лишней бюрократии.
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