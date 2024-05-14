Белоусов: надо усилить контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа

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Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов призвал усилить в России контроль за ценообразованием в государственном оборонном заказе. Об этом он сказал в рамках заключительных консультаций по вопросу его назначения.

"В части расходов на оснащение здесь, с моей точки зрения, ключевые вопросы, связанные с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. <...> Есть подходы, которые я планирую реализовать в ближайшее время", – передает ТАСС его слова.

Белоусов сделал акцент на том, что от работы в этом направлении будет зависеть эффективность исполнения заказа.

Ранее кандидат на пост главы оборонного ведомства заявил, что комплектование ВС РФ является одной из первоочередных задач. Он также указал на определенные проблемы в сфере военного образования.

12 мая Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу.

В Кремле при этом сообщили, что не видят рисков дезорганизации в армии после кадровых перестановок в министерстве.

