Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 09:18

Политика

Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г." – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее секретарем Госсовета был Игорь Левитин. Он занимал этот пост с 2 сентября 2013 года по 14 мая 2024 года. Сейчас он занимает должность советника президента РФ и спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта. В свою очередь, Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. В мае текущего года перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял пост помощника главы государства.

До этого Путин издал указ, в котором включил Владимира Мединского в совет по культуре и искусству в качестве секретаря главы РФ, уволив при этом Владимира Толстого, ранее работавшего его помощником.

Владимир Путин назначил замглавы Минобороны РФ Олега Савельева

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика