Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г." – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее секретарем Госсовета был Игорь Левитин. Он занимал этот пост с 2 сентября 2013 года по 14 мая 2024 года. Сейчас он занимает должность советника президента РФ и спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта. В свою очередь, Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. В мае текущего года перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял пост помощника главы государства.

До этого Путин издал указ, в котором включил Владимира Мединского в совет по культуре и искусству в качестве секретаря главы РФ, уволив при этом Владимира Толстого, ранее работавшего его помощником.