Мединский заменит Толстого в совете по культуре при президенте

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Владимир Путин издал указ, в котором включил Владимира Мединского в совет по культуре и искусству в качестве секретаря главы РФ, уволив при этом Владимира Толстого, ранее работавшего его помощником. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Накануне президент России освободил Толстого от должности советника президента РФ по вопросам культуры. Толстой был советником главы государства с мая 2012 года. До этого он работал с 1994 года на должности гендиректора государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".

Указ, в котором Путин назначил Мединского своим помощником, глава РФ подписал 14 мая.