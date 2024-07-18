Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента РФ

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Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего заместителя начальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного управления президента РФ. Соотвествующий документ опубликован на портале официальной и правовой информации.

Ранее Путин назначил Анну Цивилеву замминистра обороны РФ. Согласно указу, первым замглавы Минобороны РФ стал Леонид Горнин, а заместителями министра – Павел Фрадков и Олег Савельев.

В июне президент включил главу Минобороны РФ Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности РФ. Кроме того, Николай Патрушев остался в составе Совбеза РФ, занимая должность помощника президента России, а экс-министр обороны Сергей Шойгу – должность секретаря Совета безопасности.