Путин назначил Анну Цивилеву замминистра обороны РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин назначал Анну Цивилеву замминистра обороны РФ. Соответствующий указ, который вступает в силу с 17 июня, был размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, первым замглавы Минобороны РФ стал Леонид Горнин, а заместителями министра – Павел Фрадков и Олег Савельев.

Как сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ, Фрадков будет заниматься вопросами управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд ведомства и народного хозяйства, Горнин будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения армии. Его главными задачами станут повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Ведомство уточнило, что Цивилева займется организацией социального и жилищного обеспечения военных, трансформацией и выведением всех связанных с этим процессом на новый уровень.

При этом Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и генерал армии Павел Попов были освобождены от должности заместителей главы ведомства. Более того, президент РФ уволил Попова с военной службы.

Вместе с тем с сегодняшнего дня в Минобороны РФ разрешено иметь 12 заместителей, включая двух первых, одного статс-секретаря – заместителя министра, одного заместителя министра – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и одного замминистра – руководителя аппарата ведомства.

11 июня Путин включил главу Минобороны РФ Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности РФ. Кроме того, Николай Патрушев остался в составе Совбеза РФ, занимая должность помощника президента России, а экс-министр обороны Сергей Шойгу – должность секретаря Совета безопасности.

Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ после начала нового президентского срока Путина. Несмотря на уход с поста министра обороны, Шойгу заявил, что главной задачей для него по-прежнему останется СВО.

