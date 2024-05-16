Шойгу: главной задачей на новом посту остается СВО

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Главной задачей на новом посту остается спецоперация на Украине, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, Вооруженные силы РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО.

"Как сказал верховный главнокомандующий, да это и очевидно, на всех направлениях идет наступление, и идет довольно неплохо. Я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение", – сказал Шойгу.

Он добавил, что для этого созданы определенные резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов занял пост министра обороны России, соответствующий указ подписал российский лидер. Экс-министр Шойгу был назначен на должность секретаря Совбеза.

Владимир Путин во время совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил, что Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств.

Российский президент уточнил, что Шойгу будет заниматься работой в рамках ОПК, работать с инопартнерами России по выполнению контрактных обязательств по поставкам вооружений партнерам РФ в зарубежные страны. Путин подчеркнул, что Шойгу, как никто другой, знает потребности Вооруженных сил страны.