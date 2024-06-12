Путин обновил составы Военно-промышленной комиссии и ВТС с иностранными государствами

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Владимир Путин обновил состав Военно-промышленной комиссии РФ и ее коллегии, а также состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, в Военно-промышленную комиссию были включены, в частности, новые глава Минпромторга Антон Алиханов, министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин. Также были актуализированы должности первого вице-премьера Дениса Мантурова, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина.

Из состава ВПК исключили Николая Патрушева, который стал занимать должность помощника главы государства. В состав коллегии комиссии включили главных конструкторов и руководителей ряда предприятий.

В составе комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами председателем стал сам Владимир Путин, его заместители – Денис Мантуров и Сергей Шойгу.

Ответственным секретарем комиссии был назначен Алексей Дюмин, а его заместителем – глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Кроме того, в структуру вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, Антон Алиханов, министр иностранных дел РФ Сергей Ларов, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава СВР Сергей Нарышкин и другие.

Ранее российский президент подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и классных чинов.

До этого Владимир Путин включил Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности РФ.