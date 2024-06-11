Путин присудил госпремии выдающимся деятелям

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Владимир Путин присудил государственные премии выдающимся деятелям Российской Федерации, соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.

Госпремию в области литературы и искусства получили авторы Ржевского мемориала, скульпторы Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Премии в этой же сфере были присуждены оперному певцу Ильдару Абдразакову, директору музея-заповедника "Царское село" Ольге Таратыновой и директору "Царскосельской янтарной мастерской" Борису Игдалову.

Государственными премиями в области науки и технологий 2023 года за исследования по ядерной энергетике удостоены президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, научный руководитель НИКИЭТ имени Доллежаля Евгений Адамов и советник гендиректора корпорации "Росатом" Владимир Асмолов.

Другая группа ученых была награждена за разработку оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов. В нее вошли директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы имени Боткина Марина Минина, президент Института скорой помощи Склифосовского Могели Хубутия.

Кроме того, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков получил госпремию за новые подходы к терапии опухолевых заболеваний. Награды за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности присуждены главе комитета семей воинов Отечества Юлии Белеховой и исполнительному директору организации "Детские деревни – SOS" Николаю Слабжанину соответственно.

"Вручение государственных премий традиционно пройдет в День России, 12 июня", – говорится на сайте Кремля.

Ранее Путин вручил государственные награды спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и Сергею Собянину. В частности, Матвиенко получила знак Героя труда, а Володин и Собянин – орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

