Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и классных чинов. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства, в частности, присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генштаба ВС РФ Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву.

Кроме того, звание генерал-лейтенанта было присвоено замглавы ФСВТС Михаилу Бабичу и главе Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александру Осадчуку.

Ранее Владимир Путин присудил государственные премии выдающимся деятелям Российской Федерации.

К примеру, госпремию в области литературы и искусства получили авторы Ржевского мемориала, скульпторы Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Помимо этого, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков получил госпремию за новые подходы к терапии опухолевых заболеваний.