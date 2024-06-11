Замсекретаря Совбеза РФ стал экс-начальник Военной академии Минобороны Молчанов

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Григорий Молчанов назначен на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Молчанов родился 22 июня 1956 года в Москве в семье военнослужащего. С 1973 по 2024 год Молчанов служил в ВС РФ. Он имеет степени доктора исторических наук, кандидата военных наук, доцента. Также Молчанов имеет звание заслуженного военного специалиста России. Молчанов имеет следующие награды: орден "За военные заслуги" и орден Почета, медали, благодарность президента РФ.

По данным информационной системы "Спарк", ранее Молчанов занимал должность руководителя Военной академией Минобороны России.

Ранее источники в транспортном рынке и источник, близкий к Минтрансу сообщили, что заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило перейдет работать на должность заместителя министра транспорта. Осведомленные источники отметили, что Шило будет курировать вопросы железнодорожного транспорта, которыми сейчас занимается другой замминистра – Валентин Иванов. В настоящее время решение находится в процессе формализации.