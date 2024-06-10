РБК: топ-менеджер РЖД Шило станет замминистром транспорта

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Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило перейдет работать на должность заместителя министра транспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в транспортном рынке и собеседника, близкого к Минтрансу.

По их данным, Шило будет курировать вопросы железнодорожного транспорта, которыми сейчас занимается другой замминистра – Валентин Иванов. Последнего якобы повысят до первого заместителя министра, а нынешний первый заместитель Андрей Костюк покинет ведомство.

Один из источников отметил, что решение еще находится в процессе формализации. Другой уточнил, что не знает, когда произойдут назначения.

В свою очередь, назначенный в мае новым министром транспорта Роман Старовойт заявлял, что не планирует значительных изменений в ведомстве. По его словам, будет "точечная донастройка". Он подчеркивал, что серьезных ротаций не произойдет, так как почти всех сотрудников, в том числе руководящий состав Минтранса, он знает.

Помимо Костюка и Иванова, сейчас у Старовойта шесть заместителей: статс-секретарь Дмитрий Зверев, Дмитрий Баканов, Василий Десятков, Владимир Потешкин, Евгений Филиппов и Александр Пошивай. В РБК уточнили, что представитель министра транспорта отказалась комментировать кадровые перестановки в ведомстве.

До этого новый министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что не планирует брать в ведомство сотрудников из числа правительства Кемеровской области. Он подчеркнул, что будет работать с уже сложившейся командой.