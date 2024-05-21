Глава Минэнерго заявил, что не намерен менять сотрудников ведомства

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Новый министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что не намерен брать в ведомство сотрудников из числа правительства Кемеровской области. Его слова передает РИА Новости.

"Я из Кузбасса и из команды Кузбасса на сегодня никого не собираюсь брать. По причине, что впереди большая очень работа, и раздергивать команду... (нецелесообразно. – Прим. ред.). Но я понимаю, если я сейчас выдерну, я ушел, начну сейчас выдергивать еще людей из команды, что у нас будет происходить?" – сказал он.

Глава ведомства уточнил, что будет работать с командой, которая уже сложилась.

14 мая Владимир Путин подписал указ о назначении на должности новых министров и вице-премьеров. Министром транспорта стал Роман Старовойт, министром энергетики – Сергей Цивилев, министром сельского хозяйства – Оксана Лут, министром труда и социальной защиты – Антон Котяков.

До этого Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Свои посты сохранили Сергей Кириенко, Алексей Громов, Антон Вайно, Дмитрий Песков, Юрий Свиридов. Помощником президента стали Николай Патрушев, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.

