Путин назначит Шойгу ответственным за работу в сфере ОПК

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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Поскольку вопросы такие разноплановые – нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники – здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы", – сказал президент, отметив, что для этой должности подойдет кандидатура Шойгу.

Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ после начала нового президентского срока Путина. Несмотря на уход с поста министра обороны, Шойгу заявил, что главной задачей для него по-прежнему останется СВО.

В связи с назначением Шойгу на новую должность пост покинула Россияна Марковская, ранее исполнявшая обязанности его пресс-секретаря. Сама Марковская рассказала, что переходит на новую должность.

