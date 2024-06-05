Кадыров сообщил о назначении своего племянника министром транспорта и связи Чечни

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Племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Черхигова назначили на должность министра транспорта, связи и цифрового развития региона. Об этом сообщил глава республики в своем телеграм-канале.

Кадыров добавил, что ранее Черхигов занимал пост председателя комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.

"Несмотря на молодой возраст, он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач. Уверен, что Адам полностью оправдает оказанное ему доверие", – написал Кадыров.

Ранее Кадыров назначил своего 18-летнего сына Ахмата Кадырова министром по физической культуре и спорту Чечни. По словам главы региона, занимавшего эту должность ранее Ису Ибрагимова перевели на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР.

Позже стало известно, что Ахмат Кадыров также получил пост президента футбольного клуба "Ахмат". Об этом рассказал бывший председатель парламента республики, герой России Магомед Даудов, который сложил с себя полномочия президента клуба во время заседания совета директоров спортивной организации.