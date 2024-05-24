Бывший премьер-министр Чечни Хучиев назначен помощником Мишустина

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Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев назначен помощником председателя российского правительства Михаила Мишустина, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По мнению Кадырова, решение о назначении Хучиева на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженно и своевременно. Он выразил уверенность, что он полностью оправдает такое высокое доверие и будет полезен России.

Ранее 18-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат получил должность министра по физической культуре и спорту Чечни. Известно, что занимавшего этот пост Ису Ибрагимова было решено перевести на должность заместителя главы администрации главы и правительства ЧР.

Также сообщалось, что Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Глава региона сделал это по просьбе руководителя организации Байбетара Вайханова.

