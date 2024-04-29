Сын Кадырова Адам назначен куратором Российского университета спецназа

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, он посетил РУС в рамках проводившихся здесь открытых соревнований по тактической стрельбе "СВОИ ЛЮДИ". Решение о назначении своего сына куратором университета Кадыров принял по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова.

"Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями", – добавил Рамзан Кадыров.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов наградил сыновей Рамзана Кадырова Ахмата, Эли и Адама Кадыровых орденом "Даймехкан Сий" ("Честь Родины").

До этого Адам Кадыров пришел на свое награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом.