Сын Кадырова пришел на свое награждение с золотым пистолетом

Фото: телеграм-канал "Казбек Коков"

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров пришел на свое награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Чечни, где также выложено видео с награждения.

На кадрах видно, как Адам получает орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" от Кокова. В кобуре сына Кадырова виден золотой пистолет.

Глава Чечни в своем сообщении отметил, что Адам делами и поступками старается во всем быть похож на его дедушку. Ему приятно, что его сын с юных лет понимает глубокое понимание вопросов религии, традиций и национальных интересов.

Ранее сообщалось, что глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму орден за заслуги перед республикой. Также он получил орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.

Кроме того, сына Кадырова удостоили звания Героя Чеченской Республики. Спустя время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык" – вторую по значимости награду в республике.