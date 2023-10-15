Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман. Публикацией он поделился в своем телеграм-канале.

На видео, опубликованном главой Чечни, кадры избиения Адамом Кадыровым сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Видео Кадыров сопроводил подписью:

"Признанный къонах (мужчина)чеченского народа! Герой всех мусульман", – написал Кадыров.

В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Тогда подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман.