15 октября, 16:08Политика
Кадыров назвал своего сына героем всех мусульман
Фото: телеграм-канал Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом и назвал его героем всех мусульман. Публикацией он поделился в своем телеграм-канале.
На видео, опубликованном главой Чечни, кадры избиения Адамом Кадыровым сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля. Видео Кадыров сопроводил подписью:
"Признанный къонах (мужчина)чеченского народа! Герой всех мусульман", – написал Кадыров.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Тогда подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.
В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман.
Читайте также