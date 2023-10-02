Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери на пост зампреда правительства Чечни

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров поддержал предложение о назначении его дочери Айшат Кадыровой на пост вице-премьера республики. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

С данным предложением выступил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы", – заявил Кадыров.

Ранее Айшат Кадырова занимала пост министра культуры Чечни. Занимавший до этого должность вице-премьера Чеченской Республики Муса Дадаев возглавит региональный Минкульт вместо дочери Кадырова.

До этого сообщалось, что Кадыров поделился видео, на котором показано, как его сын Адам избивает арестованного за поджог Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни заявил, что его ребенок правильно сделал и он гордится им.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с сыном главы Чечни. "Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Не хочу", – заявил он.