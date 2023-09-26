Песков отказался комментировать инцидент с сыном Кадырова

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не захотел комментировать инцидент с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, который избил задержанного за сожжение Корана.

"Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Не хочу", – заявил Песков.

Днем ранее Кадыров поделился видео, на котором показано, как его сын Адам избивает арестованного за поджог Корана Никиту Журавеля. Глава Чечни заявил, что его ребенок правильно сделал и он гордится им.

В мае в Волгограде 19-летнего Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. По данным правоохранителей, мужчина совершил это ради денег, которые должны были ему выслать украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело.

Ряд общественных деятелей, журналистов и представителей служб прокомментировали действия сына Кадырова. Например, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что во время следствия в СИЗО человек должен содержаться по установленным законом правилам и ответить за свои преступления перед судом.

Журналистка Ксения Собчак также сообщила, что ей позвонил глава Чечни и они говорили об этой ситуации около 40 минут. В ходе беседы Кадыров похвалил и назвал настоящим мужчиной своего сына, уточнила она.