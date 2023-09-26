Москалькова прокомментировала видео избиения сжигателя Корана сыном Кадырова

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что какое бы страшное преступление ни совершил человек, во время следствия в СИЗО он должен содержаться по установленным законом правилам.

Омбудсмен подчеркнула, что уничтожение священных книг является общественно опасным деянием, которое оскорбляет чувства миллионов верующих. Подобные действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду, в связи с чем они не могут оставаться безнаказанными.

"Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом", – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено, как его сын Адам Кадыров избивает арестованного за поджог Корана Никиту Журавеля.

При этом Кадыров заявил, что гордится поступком сына. По его словам, он всегда выделял в Адаме желание расти среди взрослых людей, от которых тот перенял идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

Журавеля задержали в мае этого года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. По информации следователей, он совершил эту акцию ради денег, которые должны были ему выслать украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.