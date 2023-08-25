Власти Дании хотят запретить акции с сожжением Корана

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Власти Дании намерены запретить акции с сожжением Корана. Нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности, говорится в заявлении на сайте Минюста страны.

Как отмечает ведомство, кабмин Дании установит уголовную ответственность за ненадлежащее обращение с объектами религиозного значения. Проект соответствующего закона уже подготовлен.

В свою очередь, глава министерства Петер Хуммельгаард обратил внимание на жестокость этих акций.

"Мы видели много сожжений Корана в Дании. Это издевательские действия, которые наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и дома", – подчеркнул он.

24 августа министерство иностранных дел Турции вновь вызвало временного поверенного Дании в Анкаре и выразило ему протест из-за осквернения Корана. На этой неделе его вызывали пять раз. До этого в связи с акциями осквернения Корана в Копенгагене ему выражали протест 18, 21, 22 и 23 августа.

14 августа в центре Стокгольма прошла вторая с начала месяца акция с сожжением Корана. Демонстрацию организовали два мигранта, некие Салван Момика и Салван Наджем. Неизвестный попытался сорвать проведение акции, он подбежал к организаторам и обвинил их в терроризме. Мужчину задержали.

Аналогичная акция прошла 4 августа на берегу озера Меларен в столице Швеции. Ее провела 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами.



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