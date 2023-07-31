Коран вновь сожгли у здания парламента в Стокгольме

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В Швеции мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем вновь провели акцию с сожжением Корана неподалеку от здания парламента в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в момент акции на площади Минтторгет собралось около 50 человек, большинство из которых были журналистами. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, затем подожгли страницы в середине тома. После этого они выбросили горевший Коран, а также еще одну разорванную копию книги в мусорный ящик.

Мусульмане собрались на протест в связи с проведением акции.

"Выходи сюда, за кордон полицейских, поговорим с глазу на глаз!" – крикнул один из протестующих.

Салван Момика уже сжигал Коран в прошлом месяце. Свой поступок он объяснил желанием запретить Коран в Швеции.

При этом местная полиция не препятствовала действиям Момика. Еще весной правоохранители отказали демонстрантам в проведении акции, однако позже суд, в который обратились организаторы, признал решение стражей порядка ошибочным.

В ответ на акции со сожжением священной книгой мусульман Совет ООН по правам человека принял резолюцию с критикой подобных действий. В СПЧ подчеркнули, что по этой ситуации следует привлечь виновных к ответственности в порядке, соответствующем обязательствам стран, вытекающим из международного законодательства о правах человека.

Отмечается, что против резолюции выступили США и Великобритания.

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