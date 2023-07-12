СПЧ ООН раскритиковал акты осквернения Корана

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Совет ООН по правам человека раскритиковал акции по осквернению Корана, пишет ТАСС со ссылкой на резолюцию, утвержденную на 53-й сессии СПЧ в Женеве по итогам дискуссии, организованной по инициативе Организации исламского сотрудничества.

В тексте говорится, что Совет решительно отвергает любую пропаганду и проявление религиозной ненависти. В СПЧ подчеркнули, что по этой ситуации следует привлечь виновных к ответственности в порядке, соответствующем обязательствам стран, вытекающим из международного законодательства о правах человека. За принятие документа проголосовали 28 делегаций, против – 12, еще 7 воздержались.

Отмечается, что против выступили США и Великобритания. Кроме того, не поддержали резолюцию такие страны, как Бельгия, Германия, Коста-Рика, Литва, Люксембург, Румыния, Финляндия, Франция, Черногория и Чехия.

Делегация Бельгии от имени ЕС, а также представители Великобритании и США сообщили, что не поддерживают внесенный Пакистаном и Государством Палестина проект, так как в этом документе мало внимания уделено гарантиям свободы выражения мнения.

Кроме того, среди стран, которые поддержали резолюцию, числятся Алжир, Аргентина, Казахстан, Киргизия, Китай, Индия, Куба, Узбекистан и ЮАР.

Акцию сожжения Корана осуществил 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. По его словам, такими действиями он пытался запретить священную книгу в Швеции. Уточнялось, что в этот день проходил исламский праздник Курбан-байрам.

Полиция Стокгольма не препятствовала акции. Правоохранители заявили, что не стали мешать из-за решения суда.

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