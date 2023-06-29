Песков отметил важность слов Путина об уважении к Корану на фоне происходящего в Швеции

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Слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости посягательств на Коран в России очень важны на фоне сожжения священной книги мусульман в Швеции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент отметил, что каким-то образом посягать на Коран в нашей стране является преступлением. Конечно, это очень важный комментарий на фоне того, что происходит в Швеции. У нас есть соответствующая статья в Уголовном кодексе", – сказал представитель Кремля.

Накануне Путин посетил Дербент и отметил, что взаимоуважение и хорошие отношения мусульман и христиан России способствуют укреплению единства народа страны. Он подчеркнул, что в РФ уважают Коран и религиозные чувства мусульман, надругательства над Кораном являются преступлением.

Позже Госдума РФ осудила допустивших сожжение Корана властей Швеции. Акция сожжения Корана прошла 28 июня на центральной площади Стокгольма. Организатором демонстрации стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Так он хотел показать, что в Швеции пытаются запретить священную книгу.

Стокгольмская полиция не стала мешать акции Момика. По словам правоохранителей, они приняли такое решение из-за суда, который допустил подобные демонстрации.

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