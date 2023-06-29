Госдума РФ приняла заявление с осуждением допустивших сожжение Корана властей Швеции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Думские депутаты утвердили заявление, в котором осуждаются действия шведских властей, допустивших сожжение Корана в праздник Курбан-байрам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман", – говорится в заявлении.

Акция сожжения Корана состоялась 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Организатором демонстрации стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Свой поступок он объяснил стремлением запретить священную книгу в Швеции.

Стокгольмская полиция не стала мешать акции Момика. По словам правоохранителей, они приняли такое решение из-за суда, который допустил подобные демонстрации.

Позже стало известно, что на фоне этой ситуации диппредставитель Марокко в Швеции был отозван из страны. Временному поверенному в делах Швеции в марокканском ведомстве сообщили о "решительном осуждении произошедшего неприемлемого акта".

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