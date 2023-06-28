В Госдуме предложили осудить власти Швеции за разрешение акции с сожжением Корана

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам осудить действия властей Швеции, которые допустили сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть предложение, чтобы наш комитет профильный подготовил к завтрашнему дню постановление, в котором мы должны осудить действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в этот священный день для всех мусульман", – сказал Володин.

Ранее полиция Стокгольма отказалась препятствовать новой акции с cожжением Корана, которую провели рядом с мечетью во время праздника Курбан-байрам.

Полицейские объяснили свое разрешение действием суда. В решении инстанции говорится, что для отказа в проведении общественного собрания следует рассмотреть четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности.

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