МИД Марокко вызвал поверенного в делах Швеции и отозвал своего посла после сожжения Корана

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Посол Марокко в Швеции был отозван из страны после акции с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом сообщается на сайте марокканского МИД.

"По высочайшему указанию его величества короля Мухаммеда VI <...> был вызван временный поверенный в делах Швеции в Рабате, а посол его величества короля в Швеции был отозван в королевство для консультаций", – указано в сообщении.

Временному поверенному в делах Швеции в марокканском МИД заявили о "решительном осуждении произошедшего неприемлемого акта".

В диппредставительстве отметили, что данный акт игнорирует чувства более миллиарда мусульман в священный для них период праздника Курбан-байрам.

Акция сожжения Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатором выступил 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Свой поступок он объяснил желанием запретить священную книгу в Швеции.

Местная полиция не стала препятствовать действиям Момика. Правоохранители объяснили это тем, что были вынуждены разрешить акцию из-за решения суда.

