Власти Ирака потребовали от Швеции выдачи иммигранта, который публично сжег Коран

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Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иммигранта, который провел публичную акцию с сожжением Корана. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны Ахмед ас-Саххаф, сообщает агентство INA.

Представитель МИД Ирака напомнил, что 37-летний Салван Момика, который и провел акцию, является гражданином Ирака.

"Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством", – заявил Ахмед ас-Саххаф.

Акцию сожжения Корана провел 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Свой поступок он объяснил стремлением запретить священную книгу в Швеции. При этом в этот день проходил исламский праздник Курбан-байрам.

Полиция Стокгольма не препятствовала акции. По их словам, такое решение было принято из-за суда, который допустил подобные демонстрации.



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