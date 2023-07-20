Полиция Ирака применила водометы для разгона протестующих у посольства Швеции – СМИ

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Правоохранителям в Багдаде пришлось использовать водометы для разгона митингующих у шведского посольства в Ираке. Об этом пишет AFP.

"Иракские полицейские применили водометы для разгона демонстрантов у посольства Швеции в Багдаде", – сообщается в материале.

Кроме того, в попытке разогнать протестующих силовики применили электрошокеры.

Беспорядки у посольства Швеции в Ираке вспыхнули в ночь на 20 июля. Несколько сотен протестующих ворвались в диппредставительство и подожгли его. Уточнялось, что никто в результате происшествия не пострадал.

МИД Ирака осудил действия протестующих, отметив, что этот акт был совершен в контексте нападения на дипломатические миссии и угрозы их безопасности.

Ситуация обострилась после того, как 28 июня в центре Стокгольма прошла акция сожжения Корана. Ее организовал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Во время мероприятия он говорил по-арабски и вырывал страницы из священной книги. Свой поступок Момика объяснил желанием запретить Коран в Швеции.



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