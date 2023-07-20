Протестующие в Багдаде ворвались в посольство Швеции и подожгли его – СМИ

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Несколько сотен протестующих утром 20 июля ворвались в шведское посольство в Багдаде и подожгли его. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его", – приводит сообщение агентства РИА Новости.

Уточняется, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма прошла акция сожжения Корана. Ее организатором стал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Во время мероприятия он также говорил по-арабски и вырывал страницы из священной книги. Свой поступок он объяснил желанием запретить Коран в Швеции.

Местная полиция не препятствовала действиям Момика. Еще весной правоохранители отказали демонстрантам в проведении акции, однако позже суд, в который обратились организаторы, признал решение стражей порядка ошибочным.

Власти Ирака, в свою очередь, потребовали от Швеции выдать иммигранта, который провел публичную акцию с сожжением Корана.

В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции