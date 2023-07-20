В МИД Ирака осудили штурм и поджог посольства Швеции в Багдаде

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Министерство иностранных дел Ирака осудило штурм и поджог протестующими шведского посольства в Багдаде. Об этом сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Представители дипведомства отметили, что данный акт был совершен в контексте нападения на дипломатические миссии и угрозы их безопасности.

В МИД сообщили, что иракское правительство поручило провести срочное расследование этого инцидента и принять необходимые меры безопасности, а также привлечь к ответственности всех лиц, совершивших данные действия.

В ночь на 20 июля несколько сотен протестующих ворвались в шведское посольство в Багдаде и подожгли его. Уточнялось, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как 28 июня в центре Стокгольма прошла акция сожжения Корана. Ее организовал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Во время мероприятия он говорил по-арабски и вырывал страницы из священной книги. Свой поступок Момика объяснил желанием запретить Коран в Швеции.

Власти Ирака, в свою очередь, потребовали от Швеции выдать иммигранта, который провел публичную акцию с сожжением Корана.

В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции