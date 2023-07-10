Посол РФ в Ираке сообщил об отсутствии обращений по поводу похищенной россиянки Цурков

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Обращений в посольство РФ в Ираке по поводу якобы похищенной израильтянки Елизаветы Цурков, которая также является гражданкой России, не поступало, заявил посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев.

"Нет, мы не связывались с правительством Ирака по этому вопросу. Согласно правилам работы дипломатических представительств, при возникновении проблемы с гражданином России должно быть обращение в дипломатическое консульское представительство", – передает его слова РИА Новости.

По его словам, обращение должно быть сделано семьей, родственниками или друзьями пропавшего человека, но никаких обращений в посольство, которые могли бы быть связаны с Цурков, не поступало.

"Поэтому я не знаю, действительно ли она гражданка России или нет, откуда она приехала и въехала ли она в Ирак или нет", – сказал Кутрашев.

Цурков была якобы похищена сторонниками шиитского ополчения несколько месяцев назад, однако о самом происшествии стало известно 5 июля. Власти Израиля вместе с США пытаются найти и освободить женщину, предполагая, что она может быть еще жива.

Также канцелярия Нетаньяху заявляла, что ответственность за безопасность Цурков лежит на Ираке.

6 июля пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль запросит в МИД РФ информацию в связи с похищением женщины, которая в том числе имеет гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что представительство Ирака объявило о начале расследования дела, которое касается Цурков, похищенной на территории Багдада.

