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В Ульяновске задержали иностранца, надругавшегося над Кораном
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Ульяновске задержали иностранного гражданина, который совершил кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Видео с надругательством над священной книгой ранее появилось в Сети.
"Я уверен, что действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку. Если в других некоторых странах такие выходки – извращенная норма, в России неуважение к Корану – омерзительное преступление", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Русских добавил, что Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом, жители которого уважают друг друга, чтят традиции, а также трепетно относятся к религиозным чувствам верующих.
В конце июня в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию сожжения Корана. Свои действия он объяснил стремлением запретить священную книгу в Швеции. При этом в этот день проходил исламский праздник Курбан-байрам.
Полиция Стокгольма не препятствовала акции, так как по решению суда подобные демонстрации были разрешены.
После этого власти Ирака потребовали от Швеции выдать иммигранта, который провел публичную акцию с сожжением Корана.
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