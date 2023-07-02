Путин вспомнил о победе Петра Первого, говоря о сожжении Корана в Швеции

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин, говоря о сожжении Корана в Стокгольме, вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами.

"В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает", – сказал российский лидер.

Эти слова он произнес, когда 28 июня в Дербенте посещал мечеть. Запись опубликовал сегодня телеканал "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции была проведена акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее отказали в такой демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее.

Ранее власти Ирака потребовали от Швеции выдать иммигранта, который провел публичную акцию с сожжением Корана. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел страны Ахмед ас-Саххаф. Представитель МИД Ирака напомнил, что 37-летний Салван Момика, который и провел акцию, является гражданином Ирака.