В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран

В Грозном тысячи людей вышли на митинг против посягательств на Коран. Перед собравшимися выступил глава парламента республики Магомед Даудов.

Он заявил, что мусульмане не позволят использовать себя для раскачивания ситуации в России. Митинг решили организовать после событий в Волгограде. Там мужчина публично сжег священную для мусульман книгу. Позже он признался, что действовал по указанию украинских спецслужб.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.