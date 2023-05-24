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В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран

В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран

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В Грозном тысячи людей вышли на митинг против посягательств на Коран. Перед собравшимися выступил глава парламента республики Магомед Даудов.

Он заявил, что мусульмане не позволят использовать себя для раскачивания ситуации в России. Митинг решили организовать после событий в Волгограде. Там мужчина публично сжег священную для мусульман книгу. Позже он признался, что действовал по указанию украинских спецслужб.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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