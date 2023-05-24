07:15Новости
В Грозном прошел митинг против посягательств на Коран
В Грозном тысячи людей вышли на митинг против посягательств на Коран. Перед собравшимися выступил глава парламента республики Магомед Даудов.
Он заявил, что мусульмане не позволят использовать себя для раскачивания ситуации в России. Митинг решили организовать после событий в Волгограде. Там мужчина публично сжег священную для мусульман книгу. Позже он признался, что действовал по указанию украинских спецслужб.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.