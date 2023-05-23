Путин заявил об особом моменте мощной консолидации российского народа

Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день заметен особый момент мощной консолидации и обострения национального чувства народа РФ. Девять лет противник ведет войну, а Россия при помощи спецоперации хочет остановить ее, заявил Владимир Путин.

"Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического российского государства", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы РФ, люди, которые находятся за границами исторического государства, не перестали быть российским народом. Страна делает все для того, чтобы предоставить им защиту, отметил президент.

Ранее Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, назвал недоумками противников России, руководствующихся неоколониальными идеями. Они не понимают, что национальное разнообразие РФ делает страну только сильнее, сказал президент РФ.

Он добавил, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления происходит только укрепление многонационального народа России.