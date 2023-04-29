Линия Запада на изоляцию России потерпела полный провал – Лавров

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Линия Запада, направленная на изоляцию России, провалилась, а усилия США заставить международное сообщество находиться в придуманном порядке также потерпели крушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Государства Мирового большинства, в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий", – подчеркнул он.

По словам министра, путь к глобальной многополярности на сегодняшний день является геополитической реальностью. Лавров также обратил внимание на успехи Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Он отметил, что данные регионы руководствуются собственными национальными интересами.

Лавров также указал, что в современном мире альтернативой конфронтации стало объединение усилий мировых центров, построенных на принципах Устава ООН.

"Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства", – добавил глава МИД РФ.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада желают поражения России. Он отметил, что Москва дает отпор "бесчеловечным планам" Запада. Вашингтон и Лондон не остановятся ни перед чем при их реализации, сказал Патрушев.

Москва сорвала планы Запада по изоляции России – Лавров