Рябков описал отношения России и США словом "крах"

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В настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном можно описать словом "крах". Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, ответственность за разрушенные отношения несет именно американская сторона.

Рябков также прокомментировал приостановку участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Замглавы МИД РФ отметил, что сильные изменения обстоятельств, которые произошли не по вине Москвы, дают основания в рамках закона для стороны договора пересмотреть свое отношение к своему участию в нем.

"Это просто отражение фундаментально антироссийского курса Вашингтона, неприятие Соединенными Штатами самостоятельной, независимой, суверенной роли России на международной арене, невосприятие нас как государства – цивилизации, о чем довольно подробно, мне кажется, убедительно сказано в обновленной Концепции внешней политики, поэтому договор приостановлен", – заявил он.

О приостановке участия России в ДСНВ Владимир Путин объявил в ходе оглашения послания парламенту 21 февраля. Президент заявил, что на данный момент актуальность обрел вопрос участия в договоре НАТО. Кроме того, Путин указал на необходимость учета ядерных потенциалов Франции и Великобритании.

В ответ на это представитель Госдепа Ведант Патель подчеркнул, что США не будут передавать России данные по ДСНВ, который осуществлялся два раза в год. Он заявил, что Вашингтон предложил Москве полугодовой обмен информацией, однако российская сторона сообщила Штатам об отказе участия в нем.

Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

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