Рябков заявил, что переговоры по устранению озабоченностей РФ по ДСНВ уже невозможны

Фото: телеграм-канал "МИД России"

США должны были раньше договариваться об устранении российских озабоченностей по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку сейчас подобное уже невозможно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", – приводит слова Рябкова ТАСС.

Вместе с тем замглавы российского МИД обратил внимание на содействие Вашингтона Киеву в нападениях на стратегические объекты РФ, указанные в ДСНВ. По словам Рябкова, на фоне подобного требования США вернуть им доступ на указанные объекты выглядят неадекватно.

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия государства в ДСНВ 28 февраля. Согласно документу, Россия приостанавливает действие соглашения с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В свою очередь, в Госдепартаменте США заявили, что приостановка Россией участия в ДСНВ является юридически некорректной. В американском ведомстве подчеркнули, что РФ все еще связана условиями Договора. Вместе с этим в Штатах отметили, что Вашингтон готов к конструктивной работе с Россией для полного выполнения условий ДСНВ.



Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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