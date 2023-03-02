Блинкен призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках встречи "Большой двадцатки" (G20) призвал Россию возобновить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению ДСНВ", – цитирует его РИА Новости.

По словам госсекретаря США, исполнение Договора стоит в интересах Вашингтона и Москвы.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия государства в ДСНВ. Согласно закону, Россия приостанавливает действие соглашения с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Закон предусматривает вступление в силу сразу после официального опубликования. В документе также прописан порядок возобновления участия России в ДСНВ.

Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре. По его словам, в ноте говорится, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения будут соблюдаться.



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