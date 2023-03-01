Замглавы МИД РФ исключил пересмотр решения России по ДСНВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США слишком поздно отреагировали на ситуацию с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы все сказали, президент расставил точки над "i" в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своем заявлении от 21 февраля", – заявил дипломат.

Рябков добавил, что для России неприемлемо не реагировать на обстановку, которая сейчас существенно изменилась в сравнении с периодом разработки и подписания ДСНВ.

Замминистра также рассказал, что российские власти передали США официальную ноту о приостановке участия в соглашении. Несмотря на такое решение, Москва намерена и дальше соблюдать ограничения по числу оружейных систем.

По словам Рябкова, Россия готова обсуждать любые вопросы, однако ситуация с Догором о сокращении стратегических наступательных вооружений не изменится. Дипломат также отметил, что беседа с представителями США может состояться на конференции по разоружению в Женеве.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Согласно закону, Россия приостанавливает действие соглашения между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.



Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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