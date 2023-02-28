18:12Безопасность
Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, Россия приостанавливает действие соглашения между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ, регламентирующий этот процесс, был подписан в 2010 году.
Закон предусматривает вступление в силу сразу после официального опубликования. В документе также прописан порядок возобновления участия РФ в ДСНВ – решение об этом будет приниматься президентом страны.
Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд впоследствии сообщила, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по вопросу ДСНВ. По ее словам, американская сторона готова к диалогу без обвинений и предварительных условий в случае, если аналогичное желание есть у России.
Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
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