Замгоссекретаря США обвинила РФ в безответственности после приостановки участия в ДСНВ

Фото: ТАСС/AP/Theresa Wey

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс назвала Россию безответственной державой после приостановки участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой", – заявила чиновница в рамках конференции по разоружению в Женеве.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.

Данное соглашение было заключено между РФ и США 8 апреля 2010 года. В феврале 2021 года стороны договора обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для его продления на пять лет.

На это заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой по вопросу ДСНВ. По ее словам, американская сторона готова к диалогу без обвинений и предварительных условий в случае, если аналогичное желание есть у России.

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