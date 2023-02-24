Страны G7 выразили сожаление из-за приостановки участия РФ в ДСНВ

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Страны G7 выразили сожаление из-за приостановки участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав государств группы.

"Мы глубоко сожалеем в связи с решением России приостановить исполнение нового ДСНВ", – отмечается в сообщении, которое распространил Белый дом.

Владимир Путин 21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ.

Президент России добавил, что необходимо учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании. Кроме того, для возвращения в договор российской стороне нужно узнать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал Североатлантического альянса.

23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон желает возобновить двухсторонние инспекции с Россией в рамках ДСНВ.



Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ

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