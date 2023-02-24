США пока не наблюдают изменений в готовности российских ядерных сил – Белый дом

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США не наблюдают изменений в готовности ядерных сил России и поддерживают прямые контакты с Москвой по данному вопросу. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"На самом деле на данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России и не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Салливана, в США поддерживают регулярные прямые контакты с Россией во избежание возможных просчетов.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой о договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. По ее словам, в США готовы к диалогу "хоть завтра".

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Данное соглашение было заключено между РФ и США 8 апреля 2010 года.

Путин сообщил, что ядерные арсеналы есть в наличии не только у США, но и у других стран, таких как Франция и Великобритания. Поэтому для возвращения в ДСНВ, Россия должна понимать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

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