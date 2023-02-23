США готовы уже завтра начать переговоры с Россией по ДСНВ – Нуланд

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой о договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

По ее словам, США готовы к диалогу без обвинений и предварительных условий в случае, если аналогичное желание есть у России.

"Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация", – сказала Нуланд.

Он также уточнила, что США готовы разрешить инспекции.

Ранее Нуланд заявляла, что решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ было рассчитано на внутреннюю аудиторию. Она подчеркнула, что США не стремятся наращивать свой ядерный потенциал и не наблюдают таких возможностей и у России.

Путин сообщил о приостановке участия России в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Это соглашение было заключено между Россией и США 8 апреля 2010 года.

Президент заявил, что ядерные арсеналы есть не только у США, но и у других стран, таких как Франция и Великобритания. В связи с этим для возвращения в ДСНВ, Россия должна понимать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

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