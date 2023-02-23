США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции с Россией в рамках ДСНВ – Нуланд

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон желает возобновить двухсторонние инспекции с Россией в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом пишет Washington Post.

"Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения", – отметила она.

Американский политик считает, что решение российской власти о приостановке участия в ДСНВ было рассчитано на внутреннюю аудиторию.

Кроме того, Нуланд заявила, что Соединенные Штаты не стремятся к наращиванию своего ядерного арсенала. По ее словам, Вашингтон не видит таких возможностей и у Москвы.

Дипломат подчеркнула, что США не будут менять свое поведение из-за недавнего решения России. Она также обратила внимание на то, что обоюдные инспекции давно были приостановлены.

Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Это соглашение было заключено между Россией и США 8 апреля 2010 года.

Глава государства сообщил, что ядерные арсеналы есть не только у Соединенных Штатов, но и у других стран, таких как Франция и Великобритания. В связи с этим для возвращения в ДСНВ, Россия должна понимать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

В свою очередь, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что российская сторона будет защищаться любыми средствами, в том числе ядерным оружием. Согласно его оценке, приостановка соглашений будет иметь огромный резонанс в мире и Белом доме.



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