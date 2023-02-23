Байден не видит в приостановке Россией участия в ДСНВ ее желания применить ядерное оружие

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Президент США Джозеф Байден не считает, что приостановка Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) означает ее готовность к применению ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

Байден также назвал приостановку участия России в ДСНВ большой ошибкой и "не самым ответственным шагом".

"Но я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин – прим. ред.) думает о применении ядерного оружия или чем-то в этом роде", – заявил он.

О приостановке участия РФ в ДСНВ Путин заявил в ходе озвучивания послания Федеральному собранию. Это соглашение было заключено между РФ и США 8 апреля 2010 года.

Президент России сообщил, что ядерные арсеналы есть не только у США, но и у других стран, таких как Франция и Великобритания. В связи с этим для возвращения в ДСНВ, Россия должна понимать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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